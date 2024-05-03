Прокуратура проверяет сход трамваев с рельсов в Новосибирске

Сход трамваев с рельсов проверяет прокуратура.

Прокуратура Новосибирска проводит проверку информации о сходе с путей двух трамваев на ул. Учительская и Мира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Кроме того, прокуратурой будет дана комплексная оценка соответствия иных трамвайных путей г. Новосибирска нормативным требованиям, выполнению мэрией города обязанностей по их ремонту и содержанию», — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 мая два трамвая сошли с рельсов. Некоторые очевидцы рассказали, что подобная ситуация происходит не впервые. Информации о пострадавших не поступало.