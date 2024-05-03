Спрос на продукты для шашлыка растет на фоне снижения общих продаж мяса

Спрос на продукты для шашлыка этой весной растет даже на фоне снижения общих продаж мяса и птицы, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф. В 2024 году в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), спрос на замаринованное мясо увеличился на 9% по сравнению с январем-апрелем прошлого года, покупатели приобрели около 4 млн упаковок товара на сумму 1,6 трлн рублей.

За апрель в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили на мясо для шашлыка почти 400 млн рублей, купив около 1 млн упаковок товара. Это на 5% больше по количеству, чем в апреле прошлого года. Цена в этой категории товаров выросла за год на 19% и составила 416 рублей.

Спрос на мясные полуфабрикаты в апреле вырос на 4%, покупатели приобрели более 4,6 млн товаров в категории, заплатив свыше 1 млрд рублей. Средняя цена за год выросла на 10%, составив 224 рубля.

«Снижение общего спроса на мясо и птицу связано в том числе и с периодом Великого поста, когда традиционно падают продажи ряда продуктов животного происхождения. В этом году пост начался позже обычного, поэтому снижение спроса мы видим в апреле. При этом продажи мясных заготовок для шашлыка и мясных полуфабрикатов, которые часто используются на пикниках, выросли, этому способствовало резкое потепление в ряде регионов», — комментирует Александра Красовская, руководитель продаж аналитического сервиса Продажи.рф

Покупки мяса и птицы в апреле снизились на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя цена на упаковку мяса составила 425 рублей и выросла за год на 16%. Упаковка мяса птиц за год подорожала более чем на четверть, до 283 рублей.

Спрос на товары для приготовления шашлыка – решетки, шампуры, угли и розжиг — с начала года превысил 1,4 млн единиц, это на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем трат составил 310 млн рублей. Средняя цена в категории выросла незначительно – всего на 3%, составив 295 рублей. Наиболее дорогим товаром были решетки для барбекю – в среднем 659 рублей за штуку.

По сравнению с апрелем прошлого года цена на товары для приготовления шашлыка практически не изменилась в апреле этого года, а спрос на товары вырос на 4%.