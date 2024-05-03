Стал известен график выплат пенсий и пособий новосибирцам в мае

В мае изменится график выплат пенсий и пособий.

По данным пресс-службы СФР по Новосибирской области, из-за майских праздников немного сместятся даты выплат пенсий и пособий.

3 мая

В этот день будут перечислены единовременные пособия на детей до 17 лет, беременным женщинам и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Также будут перечислены в банки средства на ежемесячные выплаты из материнского капитала.

8 мая

Те новосибирцы, кто получает пенсии 11 мая, в этом году получат их уже 8 числа.

В том числе и местные жители, получающие пенсии и пособия через отделения почты, получат их в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России.