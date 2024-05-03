Стали известны результаты четвёртой недели конкурса «Мир глазами детей»

По результатам голосования были определены ещё четыре работы, которые украсят собой Михайловскую набережную 1 июня.
Завершилась четвёртая неделя конкурса «Мир глазами детей», по результатам голосования рейтинг возглавили следующие авторы:
Софья Прощалыгина – 187 лайков
Софья Постникова – 138 лайков
Елизавета Шелякина – 81 лайк
Дарья Галыгина – 9 лайков
Рисунки этих авторов украсят собой выставку, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат ценные призы.
Пятая неделя конкурса стартует, а это значит, что ровно через семь дней Новосибирск узнает имена ещё 4 финалистов. Голосование за лучшие работы уже началось.