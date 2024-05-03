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общество

Стали известны результаты четвёртой недели конкурса «Мир глазами детей»

Фото: Сиб.фм

По результатам голосования были определены ещё четыре работы, которые украсят собой Михайловскую набережную 1 июня.

Завершилась четвёртая неделя конкурса «Мир глазами детей», по результатам голосования рейтинг возглавили следующие авторы:

Софья Прощалыгина – 187 лайков

Фото Стали известны результаты четвёртой недели конкурса «Мир глазами детей» 2

Софья Постникова – 138 лайков

Фото Стали известны результаты четвёртой недели конкурса «Мир глазами детей» 3

Елизавета Шелякина – 81 лайк

Фото Стали известны результаты четвёртой недели конкурса «Мир глазами детей» 4

Дарья Галыгина – 9 лайков

Фото Стали известны результаты четвёртой недели конкурса «Мир глазами детей» 5

Рисунки этих авторов украсят собой выставку, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат ценные призы.

Пятая неделя конкурса стартует, а это значит, что ровно через семь дней Новосибирск узнает имена ещё 4 финалистов. Голосование за лучшие работы уже началось.

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Роман Чугаев
Журналист

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