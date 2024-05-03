Стало известно, какая погода будет в мае в Новосибирске

Опубликован прогноз погоды на май-2024 в Новосибирске.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, стал известен прогноз погоды на май 2024 года в Новосибирске.

Так, среднемесячная температура составит +11 — +14 градусов.

Первые пять дней температура ночью будет варьироваться от -2 — -7 градусов до +1 — +6 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +5 — +10 до +13 — +18 градусов.

С 5 по 10 мая и в начале второй декады температура ночью поднимется до +12, а днем — до +20, местами — до +25.

Во второй половине месяца возможны колебания ночью от +15 до -3 градусов, днем — от +12 до +26 градусов.

Осадков за месяц будет больше нормы. В большинстве дней первой и третьей декад и в отдельные дни второй декады пройдут дожди и грозы.

Напомним, что 3 мая новосибирцы столкнутся со снегом и ветром.