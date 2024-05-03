Цены на комнаты в коммуналках превысили 2 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске цены на комнаты в коммунальных квартирах превысили 2 миллиона рублей.

В Новосибирске выросло число комнат, которые продают от 2 млн рублей. Можно приобрести комнаты и в общежитиях, и в коммунальных квартирах.

В мае на сайтах агентств недвижимости есть большое количество объявлений о продаже комнат в Новосибирске по цене выше 2 млн рублей. Например, в Дзержинском районе комнату в пятиэтажке на улице Промышленной продают за 2,4 млн рублей, а в Академгородке на бульваре Молодежи — за 2 млн 50 тысяч рублей.

Исследование портала «Мир квартир» показало, что с начала года цены на комнаты в новосибирских коммуналках выросли на 4,3%, а в целом по стране — на 6,9%. Средняя цена комнаты в Новосибирске составляет 1,5 млн рублей, а годовая динамика цен составила +10,4%. Эксперты отмечают, что ситуация в Новосибирске отличается от других крупных городов.

Специалисты говорят, что покупка комнат как способ инвестирования в Новосибирске не подходит, так как за последние пять лет здесь построили около 20 тысяч квартир-студий.

«С 2006 года в общем объеме вводимого жилья доля небольших однокомнатных квартир и студий доходила до 66%. Цены на них растут, в том числе и на аренду. А на комнаты цены растут медленнее рынка. Маленькие квартиры для Новосибирска интереснее. У нас народ не привык так сильно ужиматься», — рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев BFM-Новосибирск.

Доля комнат на новосибирском рынке недвижимости, по оценкам экспертов, — около 2%. Коммунальные квартиры есть не только в старом жилом фонде, но и в новостройках.

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай.