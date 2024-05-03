У должников по ипотеке не заберут квартиру

Юристы знают, как провести процедуру банкротства и сохранить недвижимость.

Зачастую залогом по ипотеке выступает купленное жильё. Если вдруг заёмщик не выполняет своих обязательств, банк вправе попытаться отобрать квартиру в счёт долга. Но так происходит не всегда. Юристы компании «Аристократ» множество раз списывали с должника кредит и сохраняли жильё через процедуру банкротства.

После пандемии доходы многих граждан сократились, кто-то и вовсе стал безработным. Это поставило под угрозу исполнение финансовых обязательств. В особой группе риска оказались ипотечные заемщики. Которые в случае неуплаты могут лишиться единственного жилья.

«Недавно вели дело, у мужчины были долги по ипотеке 5 млн рублей, несколько кредитов, общая сумма задолженности превышала 13 млн рублей, — рассказывает Антон Усков, руководитель юридической компании «Аристократ», арбитражный управляющий. — Мы инициировали процедуру банкротства, я был финансовым управляющим. В результате все долги списали, в том числе по ипотеке, квартира при этом осталась у мужчины в собственности. И это не единственный случай. У другого мужчины был долг только по ипотеке 3,5 млн рублей. В третьем случае помимо ипотеки были микрозаймы, которые тоже удалось списать».

Копить просроченную задолженность, нервничать от звонков коллекторов и ожидать визита судебных приставов — худший из возможных сценариев.

Если вы понимаете, что не можете справиться с финансовыми обязательствами, лучше не ждать, когда банк обратится в суд. Ведь в этом случае вы будете вынуждены играть по его правилам. Не ждите, приходите в компанию «Аристократ» на консультацию. Опытные юристы расскажут обо всех возможных вариантах развития событий. Предупредят обо всех рисках. И обязательно найдут наилучший выход из ситуации.

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