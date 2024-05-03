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В Хабаровске из-за тумана приземлился самолет Новосибирск — Владивосток

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Самолет Новосибирск — Владивосток приземлился в Хабаровске из-за тумана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владивостока, 3 мая в город должен был прилететь самолет из Новосибирска. Борт совершил посадку в Хабаровске.

Это произошло из-за тумана, который окутал Владивосток. Борт должен был приземлиться в 7:45. Но из-за неблагоприятных погодных условий его направили на запасной аэродром в Хабаровске.

Теперь прибытие запланировано на 11:40.

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай.

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Нина Раневская
Журналист

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