В Хабаровске из-за тумана приземлился самолет Новосибирск — Владивосток

Самолет Новосибирск — Владивосток приземлился в Хабаровске из-за тумана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владивостока, 3 мая в город должен был прилететь самолет из Новосибирска. Борт совершил посадку в Хабаровске.

Это произошло из-за тумана, который окутал Владивосток. Борт должен был приземлиться в 7:45. Но из-за неблагоприятных погодных условий его направили на запасной аэродром в Хабаровске.

Теперь прибытие запланировано на 11:40.

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай.