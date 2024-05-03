В Новосибирске появилась программа мероприятий на Пасху

Пасха в этом году выпадает на 5 мая.
В честь праздника в Новосибирске проведут различные мероприятия.
Например, в Камерном зале филармонии на Красном проспекте 32 состоится концерт «Пасха красная», который начнется в 18.00 и будет включать традиционную пасхальную программу фольклорного ансамбля «Рождество». Цены на билеты составят 400 рублей.
Кроме того, в различных храмах города будут проведены церковные службы, включая утреню, литургии, освящение куличей и пасхальной снеди, а также пасхальные вечерни и другие богослужения.
Вознесенский кафедральный собор
Адрес: ул. Советская, 91
0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия.
07.00 – 15.00 Освящение куличей
8.30 Исповедь
9.00 Божественная литургия
17.00 Пасхальная вечерня
Храм во имя Михаила Архангела
Адрес: ул. Большевистская, 229
0.00 Пасхальная заутреня. Пасхальные часы. Божественная литургия
9.00 — 17.00 Освящение куличей, пасх и пасхальной снеди
17.00 Великая вечерня
Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: ул. Октябрьская, 9
0.00 Пасхальная заутреня. Литургия святого Иоанна Златоуста
9.00 Освящение куличей
10.00 Пасхальный молебен
16.00 Пасхальная вечеря
Собор во имя Александра Невского
Адрес: Красный пр-т, 1а
0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия. Освящение куличей и пасх
8.00 Исповедь
9.00 Поздняя Божественная литургия
17.00 Пасхальная вечерня
Храм во имя апостола Андрея Первозванного
Адрес: ул. Тюленина, 1, к. 2
0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Божественная литургия. Освящение пасхальной снеди. Праздничное чаепитие (нижний храм)
8.30 Божественная литургия (нижний храм)
8.00 — 14.00 Освящение пасхальной снеди
16.00 Вечернее богослужение пасхальным чином. Исповедь
Приход храма в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая
Адрес: ул. Народная, 75
0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная Литургия
8.00 — 17.00 Освящение куличей
9.00 Поздняя Божественная литургия в нижнем храме
17.00 Пасхальная вечерня
Троице-Владимирский собор
Адрес: ул. Филатова, 14а
0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия (ночная). Освящение куличей
8.00 Пасхальная утреня
9.00 Божественная литургия святого Иоанна Златоуста. Освящение куличей
17.00 Вечернее богослужение