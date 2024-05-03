В Новосибирске появилась программа мероприятий на Пасху

Пасха в этом году выпадает на 5 мая.

В честь праздника в Новосибирске проведут различные мероприятия.

Например, в Камерном зале филармонии на Красном проспекте 32 состоится концерт «Пасха красная», который начнется в 18.00 и будет включать традиционную пасхальную программу фольклорного ансамбля «Рождество». Цены на билеты составят 400 рублей.

Кроме того, в различных храмах города будут проведены церковные службы, включая утреню, литургии, освящение куличей и пасхальной снеди, а также пасхальные вечерни и другие богослужения.

Вознесенский кафедральный собор

Адрес: ул. Советская, 91

0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия.

07.00 – 15.00 Освящение куличей

8.30 Исповедь

9.00 Божественная литургия

17.00 Пасхальная вечерня

Храм во имя Михаила Архангела

Адрес: ул. Большевистская, 229

0.00 Пасхальная заутреня. Пасхальные часы. Божественная литургия

9.00 — 17.00 Освящение куличей, пасх и пасхальной снеди

17.00 Великая вечерня

Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: ул. Октябрьская, 9

0.00 Пасхальная заутреня. Литургия святого Иоанна Златоуста

9.00 Освящение куличей

10.00 Пасхальный молебен

16.00 Пасхальная вечеря

Собор во имя Александра Невского

Адрес: Красный пр-т, 1а

0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия. Освящение куличей и пасх

8.00 Исповедь

9.00 Поздняя Божественная литургия

17.00 Пасхальная вечерня

Храм во имя апостола Андрея Первозванного

Адрес: ул. Тюленина, 1, к. 2

0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Божественная литургия. Освящение пасхальной снеди. Праздничное чаепитие (нижний храм)

8.30 Божественная литургия (нижний храм)

8.00 — 14.00 Освящение пасхальной снеди

16.00 Вечернее богослужение пасхальным чином. Исповедь

Приход храма в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая

Адрес: ул. Народная, 75

0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная Литургия

8.00 — 17.00 Освящение куличей

9.00 Поздняя Божественная литургия в нижнем храме

17.00 Пасхальная вечерня

Троице-Владимирский собор

Адрес: ул. Филатова, 14а

0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия (ночная). Освящение куличей

8.00 Пасхальная утреня

9.00 Божественная литургия святого Иоанна Златоуста. Освящение куличей

17.00 Вечернее богослужение