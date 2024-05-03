сегодня
03 мая, 16:43
пробки
6/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.64
сегодня
03 мая, 16:43
пробки
6/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.64
сегодня 15:26
общество

В Новосибирске расследовали три уголовных дела о игорном бизнесе

Фото: СК по Новосибирской области

В Новосибирске завершено расследование трех уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, следственным отделом по Кировскому району следственного управления Следственного комитета завершено расследование трех уголовных дел в отношении трех жителей, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных по статье “незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору”.

Уточняется, что в прошлом году задержанные организовали деятельность игорного клуба вне игорной зоны на территории Кировского района. Там они проводили азартные игры с использованием специального оборудования.

Сейчас собраны все материалы с доказательством по факту данного дела и направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске глава администрации Центрального округа уходит в отставку.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в