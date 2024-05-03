В Новосибирске владельца игорных заведений оставили на свободе

Суд Новосибирска огласил первый приговор по уголовному делу о «Сибирском Лас-Вегасе».

Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента НСО, Центральный районный суд города вынес приговор Владимиру Костюченко. Его обвинили в организации продольного казино, а также в даче взяток полицейским.

По данным следствия, Костюченко владел игорными заведениями с 2018 по 2022 годы. Чтобы они работали, он давал взятки бывшему главе Центрального ОБЭПиПК УМВД России по Новосибирску, майору полиции Александру Умерову. В общей сложности сумма составила 19,5 млн рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком четыре года. Также Костюченко получил штраф — 19,4 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура проводит проверку по факту пожара на производстве.