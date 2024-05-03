В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за жары

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ближайшей жары.

В Татарском и Венгеровском районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность с 3 по 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Синоптики Западно-сибирского гидрометцентра также предупреждают о колебании температуры в этот период от +10 до +20 градусов.

В связи с этим сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности и аккуратнее обращаться с огнем.

Напомним, что в Новосибирске пожар на складе локализовали на площади 3,2 тыс. кв. м.