В Новосибирской области ожидается потепление до +20 градусов

В предстоящие выходные в Новосибирской области ожидается изменение погоды.

По данным РБК Новосибирск, в субботу, 4 мая, на территории региона ожидается преимущественно безосадочная погода с местными туманами. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с ночью и до 15 м/с днем. Температура ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, при ясной погоде может опускаться до минус 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 12-17 градусов.

В Новосибирске также ожидается безосадочная погода с юго-восточным ветром со скоростью 3-8 м/с ночью и 5-10 м/с днем. Температура ночью будет от 0 до плюс 2 градусов, а днем — плюс 13-15 градусов.

В воскресенье, 5 мая, по области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, особенно на западе региона. Ветер будет дуть с юго-востока, переходя днем на западный, со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура составит плюс 5-10 градусов, а днем поднимется до плюс 15-20 градусов. На северо-западе региона ожидаются плюс 8-13 градусов.

Далее ожидается преимущественно безосадочная погода с кратковременными дождями. Температура ночью будет слабоотрицательной, местами будут порывы ветра до 7 м/с. Начиная с 5 мая, температура днем будет постепенно снижаться, однако 7 мая из-за циклона с европейской части территории ожидается повышение температуры до плюс 14-19 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда в город придет тепло.