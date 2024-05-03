В Новосибирской области спасли медвежонка, который застрял на дереве

В Мошковском районе Новосибирской области спасли медвежонка.

В Мошковском районе Новосибирской области спасли медвежонка, застрявшего на дереве. Об этом сообщили в Telegram-канале Минприроды региона 3 мая.

Медвежонок, смело забравшийся на высокую березу, оказался в тупике и не смог спуститься самостоятельно.

Для его спасения потребовалась помощь сотрудников министерства природных ресурсов и ветеринаров.

После осмотра медвежонка его отпустили обратно в лес. В ведомстве отметили, что его здоровью ничего не угрожает.