В Новосибирской области заметили северное сияние

В атмосфере Земли произошла третья по силе за год магнитная буря.

Ночью 3 мая жители Новосибирска заметили явление северного сияния в окрестностях города. Об этом сообщил телеграм-канал АСТ-54 Black.

Происшествие связано с третьей по силе магнитной бурей в текущем году, которая вызвала образование зоны полярных сияний на территории страны.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и высоких энергий, текущий индекс составляет около семи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новоизбранный мэр Новосибирска уволил двух начальников.