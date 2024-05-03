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общество

В Новосибирской области заметили северное сияние

Фото: t.me/teleact54

В атмосфере Земли произошла третья по силе за год магнитная буря.

Ночью 3 мая жители Новосибирска заметили явление северного сияния в окрестностях города. Об этом сообщил телеграм-канал АСТ-54 Black.

Происшествие связано с третьей по силе магнитной бурей в текущем году, которая вызвала образование зоны полярных сияний на территории страны.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и высоких энергий, текущий индекс составляет около семи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новоизбранный мэр Новосибирска уволил двух начальников.

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Игорь Кириченко
Журналист

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