В Центральном парке Новосибирска организуют праздник ко Дню радио

Городские власти Новосибирска объявили о праздничном мероприятии ко Дню радио, которое состоится в воскресенье, 5 мая.

В Центральном парке будет организована выставка уникальных экспонатов от предприятий радиоэлектронной промышленности города и технических разработок вузов.

По информации пресс-центра мэрии, праздник получил поддержку муниципального гранта, выделенного городской администрацией. Среди организаторов мероприятия выступают Новосибирская областная организация Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирский государственный технический университет, Городской радиочастотный центр, промышленные предприятия и организации этой отрасли.

Для жителей города подготовлены различные развлекательные мероприятия, включая выступление оркестра МВД, концертные программы коллективов, розыгрыши и викторины. Также будут представлены музейные экспонаты и продукция различных компаний, а университеты продемонстрируют свои технические разработки, такие как цифровой обнаружитель цели, браслет для аутистов и другие инновационные проекты.

Мероприятие начнется в 12:00 в Центральном парке города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16 мая выставят работы Архипа Куинджи.