Великая суббота-2024: что означает и что категорически нельзя делать 4 мая

Завершающим этапом подготовки к Пасхе является Великая суббота.

Православные верующие отмечают Великую субботу. Это завершающий этап подготовки к Пасхе.

В этом году этот день приходится на 4 мая. В храмах проходят богослужения, на которых верующие вспоминают о погребении Иисуса Христа и его Воскресении. Это день скорби и радости одновременно.

В Иерусалимском храме Воскресения происходит схождение Благодатного огня — важнейшее чудо церкви. Богослужение начинается в начале дня и продолжается до вечера. Плащаницу, которая символизирует погребение Христа, переносят в алтарь и оставляют там до праздника Вознесения Господня.

В Великую субботу верующие должны помогать нуждающимся, не есть теплую пищу с маслом и избегать алкоголя. Нежелательно веселиться, петь и танцевать. Запрещено заниматься рыбалкой, охотой, уборкой, строительством и рукоделием.

Также в этот день желательно избегать конфликтов и ссор, просить прощения у людей, с которыми были разногласия, и воздержаться от посещения кладбища. Этот день — время особой скорби и воздержания перед праздником Пасхи.