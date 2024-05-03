Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила, почему не вывозят мусор после сноса Park Cafe

Вице-мэр мэра Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что на месте снесенных зданий ресторанов Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере остается мусор из-за того, что участок фактически не включен в зеленую зону.

Это привело к тому, что работы по благоустройству данного участка не начнутся в ближайшее время. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Площадь освобожденного земельного участка составляет около 1000 квадратных метров. На данный момент она покрыта строительным мусором.

Здание снесли в декабре 2023 года. Зимой его состояние было скрыто под слоем снега. Однако с приходом мая мусор стал виден.

Анна Терешкова также отметила, что муниципалитет пока не планирует проводить работы по благоустройству участка, считая, что за его очистку должен отвечать собственник снесенного здания. В случае отказа собственника убирать мусор, муниципалитет готов рассмотреть обращение в суд для приведения территории в порядок за счет бюджетных средств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области началась посевная кампания.