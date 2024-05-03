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проиcшествия

Замглавы Краснообска в Новосибирской области получил взятку более 150 тыс рублей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области замглавы поселка получил взятку более чем в 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, в регионе должностное лицо подозревают в получении взятки.

По данным следствия, замглавы администрации одного из поселков Новосибирского района в августе 2022 года получил взятку от предпринимателя в размере более 150 тысяч рублей. Деньги предназначались за принятие решений о выборе бизнесмена как единственного производителя декоративных изделий для благоустройства населенного пункта.

Фигурант был задержан. В ближайшее время ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения будет направлено в суд.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура проводит проверку по факту пожара на производстве.

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Нина Раневская
Журналист

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