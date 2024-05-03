Жительница Новосибирска пыталась провезти экзотическое дерево

Местная жительница пыталась провезти экзотическое дерево в Новосибирск.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, жительница Новосибирска привезла из Таиланда 500-граммовое дерево бонсай.

Но так как дерево может быть переносчиком вредителей, для ввоза в страну необходимо иметь специальные документы на растение, которых у женщины не оказалось.

В результате в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении — жительнице Новосибирска назначили штраф и отобрали дерево.

Напомним, что таможня назвала часто ввозимый в Новосибирскую область контрафакт.