Двое мужчин подрались посреди дороги в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска двое мужчин подрались на проезжей части. Видеозапись потасовки была опубликована в Telegram-канале АСТ-54 Black.

На видео видно, что два автомобиля остановились на дороге, и их владельцы вышли из машин, чтобы разобраться. Ситуация вышла за пределы словесного спора и перешла в драку. В результате драки водитель Hyundai Solaris нокаутировал своего противника.

Пострадавший мужчина упал на асфальт и ударился головой. Однако, несмотря на полученные травмы, он отказался от медицинской помощи.

Полиция получила заявление о происшествии и ведет расследование. Пока неясно, что стало причиной конфликта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 3 мая с рельсов сошли два трамвая в Новосибирске.