Новосибирские храмы начали освещение куличей

В Новосибирске в 2024 году Пасху отметят широким спектром мероприятий, включая концерты и церковные службы.

Великая суббота, предшествующая Пасхе, традиционно отмечается освящением пасхальной еды в различных церквях города. Употреблять эту освященную еду разрешено только в Пасху.

В Новосибирске освятить пасхальную еду можно в различных церквях по следующему графику:

Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91)

С 07:00 до 15:00 — Освящение куличей

Храм во имя Михаила Архангела (ул. Большевистская, 229)

С 9:00 до 17:00 — Освящение куличей, пасх и пасхальной снеди

Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская, 9)

В 9:00 — Освящение куличей

Храм во имя апостола Андрея Первозванного (ул. Тюленина, 1, к. 2)

С 8:00 до 14:00 — Освящение пасхальной снеди

Приход храма в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая (ул. Народная, 75)

С 8:00 до 17:00 — Освящение куличей