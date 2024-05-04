Новосибирский священник призвал сжигать испорченную пасхальную еду

Священник из Новосибирска Дмитрий Бабкин рассказал, что делать с освящённой испорченной едой.

Часто обыватели освящают продукты питания, но после праздников выбрасывают их на помойку. Делать этого ни в коем случае нельзя. Впрочем, церковь не рекомендует выбрасывать даже те продукты питания, которые не были освящены в церкви.

«Если вдруг что-то произошло, например, с куличом или яйцом, то их следует предать огню – сжечь в печке. Главное, чтобы это не выкидывалось в помойку»,

- объяснил священник изданию «АиФ-Новосибирск».

Дмитрий Бабкин также говорит, что в печке нужно сжигать скорлупу от освящённых яиц. А вот как их правильно сварить и покрасить – читайте в этом материале.