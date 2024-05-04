Счет в свою пользу

Как выбраться из долговой ямы с помощью процедуры банкротства.
Вовремя платить по счетам — золотое правило семейного бюджета.
Но в жизни случается всякое — увольнение, потеря бизнеса, кризис...
Кредитные обязательства могут оказаться не по силам. В наше время банкротов не садят в долговую яму. Наоборот, это шанс списать долги.
Первый шаг
Возможность списания долгов через суд появилась в 2015 году, когда в России был принят закон «О несостоятельности (банкротстве) физического лица». Для попавших в трудную ситуацию заемщиков это реальный выход из тупика. Но важно начать процедуру банкротства самому, а не ждать, когда это сделают кредиторы.
Ha старт, внимание!
Как только процедура банкротства началась, вам перестают звонить коллекторы, исполнительные производства останавливаются, штрафы и пени фиксируются и больше не начисляются.
Но нужно иметь в виду следующие моменты:
В период рассмотрения дела должник не может распоряжаться своим имуществом и счетами.
Пять лет после банкротства нельзя повторно инициировать эту процедуру.
Три года нельзя будет занимать руководящие должности, предпринимателю — в течение пяти
лет после банкротства открывать новое ИП.
Могут ли отказать?
В суде потенциального банкрота проверяют.
К примеру, должник предоставил ложные сведения суду или скрывает доходы — в подобных случаях в списании долгов откажут. Если вы сами выбрали арбитражного управляющего, он поможет вам заранее предусмотреть все риски.
На заметку
Списать можно задолженности не только по кредитам, но и по налогам, жилищно-коммунальным платежам, микрозаймам, долговым распискам. А вот неплательщику алиментов или должнику по ВО3-мещению ущерба банкротство не поможет.
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