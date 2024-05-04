Счет в свою пользу

Как выбраться из долговой ямы с помощью процедуры банкротства.

Вовремя платить по счетам — золотое правило семейного бюджета.

Но в жизни случается всякое — увольнение, потеря бизнеса, кризис...

Кредитные обязательства могут оказаться не по силам. В наше время банкротов не садят в долговую яму. Наоборот, это шанс списать долги.

Первый шаг

Возможность списания долгов через суд появилась в 2015 году, когда в России был принят закон «О несостоятельности (банкротстве) физического лица». Для попавших в трудную ситуацию заемщиков это реальный выход из тупика. Но важно начать процедуру банкротства самому, а не ждать, когда это сделают кредиторы.

Ha старт, внимание!

Как только процедура банкротства началась, вам перестают звонить коллекторы, исполнительные производства останавливаются, штрафы и пени фиксируются и больше не начисляются.

Но нужно иметь в виду следующие моменты:

В период рассмотрения дела должник не может распоряжаться своим имуществом и счетами.

Пять лет после банкротства нельзя повторно инициировать эту процедуру.

Три года нельзя будет занимать руководящие должности, предпринимателю — в течение пяти

лет после банкротства открывать новое ИП.

Могут ли отказать?

В суде потенциального банкрота проверяют.

К примеру, должник предоставил ложные сведения суду или скрывает доходы — в подобных случаях в списании долгов откажут. Если вы сами выбрали арбитражного управляющего, он поможет вам заранее предусмотреть все риски.

На заметку

Списать можно задолженности не только по кредитам, но и по налогам, жилищно-коммунальным платежам, микрозаймам, долговым распискам. А вот неплательщику алиментов или должнику по ВО3-мещению ущерба банкротство не поможет.



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