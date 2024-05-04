В Новосибирске ищут дворников и уборщиков за 16 млн на ЛДС «Сибирь-Арена»

На сайте Госзакупок стартовали торги по поиску подрядчика для уборки на ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске.

Согласно объявлению, которое появилось на Госзакупках, ГАУ Новосибирской области «Сибирь-Арена» ищет подрядчика на клининговые услуги.

В описании лота сказано, что уборщики должны будут выполнять свои обязанности в течение года – с 1 июня 2024 по 30 июня 2025 года. Наводить чистоту следует на площади 18 404,8 квадратных метров внутри, а также на 9100 – снаружи.

Что касается уличных работ, то подрядчик должен поливать клумбы, белить поребрики у флагштоков и косить траву на газонах. А зимой убирать снег с территории вокруг ледового дворца.

Начальная цена контракта — 16 176 373 рубля. Заявки будут приниматься до 13 мая включительно, а после будет определён победитель.

Напомним, что в конце апреля стало известно о сломанной плитке возле нового ЛДС. Фотографиями разрушений поделились любители хоккея. Власти сообщили, что повреждения произошли после зимы.