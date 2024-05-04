В Новосибирске на 9 мая потеплеет до + 20 градусов

Погодные сервисы обещают новосибирцам потепление до + 20 градусов к 9 мая.

В Новосибирске начала устанавливаться тёплая погода. Как сообщает «Яндекс Погода», 9 мая утром температура воздуха прогреется до +8 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до + 20.

Сервис Gismeteo также обещает тёплый ветер и высокую температуру в середине мая. В День Победы столбик термометра поднимется до +18... + 19 градусов.

Немного ниже температура будет 9 мая по прогнозам Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха в День Победы будет держаться на уровне +15...+18 градусов.