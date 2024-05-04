В Новосибирске первоклассницу высадили из автобуса во время шторма

Новосибирскую школьницу высадили из автобуса во время непогоды в Октябрьском районе города.

По информации из социальных сетей, первокласснице не удалось оплатить проезд.

Одна из местных жительниц рассказала, что ребёнка высадили из автобуса № 95 на остановке "Детский сад", хотя она должна была доехать до остановки "Лазурная". Это произошло в условиях низкой температуры и непогоды.

Комментарии пользователей в соцсетях разделились: одни считают, что виноваты родители, не обеспечившие ребёнка деньгами на проезд, в то время как другие подчёркивают, что детей нельзя высаживать из автобусов вне остановок, которые им предназначены.

Ранее Минтранс Новосибирской области установил запрет на высадку детей из общественного транспорта, даже если у них нет возможности оплатить проезд.