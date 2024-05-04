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общество

В Новосибирской области проведут ремонт важной трассы по нацпроекту

Фото: Минтранс Новосибирской области

В Новосибирской области начался ремонт трассы «Здвинск – Довольное» в рамках нацпроекта.

По планам на текущий год, будет приведен в нормативное состояние участок длиной пять километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

По информации министерства, в прошлом году уже был проведен ремонт семикилометрового участка дороги между деревней Хапово и поселком Бережки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подчеркнул важность ремонта данной трассы для жителей района. Он отметил, что по этой дороге осуществляются школьные и автобусные маршруты, а также жители района используют ее для доступа к санаторию «Доволенский» и выезда на трассу «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проводят репетицию парада ко Дню Победы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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