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общество

Священник из Новосибирска рассказал, что делать с испорченной пасхальной едой

Фото: Pexels.com

Священник из Новосибирска Дмитрий Бабкин поделился советом о том, что делать с освящённой испорченной едой.

Он отметил, что многие люди освящают продукты питания. Однако после праздников выбрасывают их, что недопустимо. Церковь также не рекомендует выбрасывать ни освящённые, ни неосвящённые продукты.

В случае, если что-то испортилось, например, кулич или яйца, их следует сжечь в печке, чтобы не выбрасывать на помойку, пояснил священник в интервью для издания «АиФ-Новосибирск».

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперты поделились, как правильно сварить яйца без трещин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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