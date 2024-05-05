Священник из Новосибирска рассказал, что делать с испорченной пасхальной едой

Священник из Новосибирска Дмитрий Бабкин поделился советом о том, что делать с освящённой испорченной едой.

Он отметил, что многие люди освящают продукты питания. Однако после праздников выбрасывают их, что недопустимо. Церковь также не рекомендует выбрасывать ни освящённые, ни неосвящённые продукты.

В случае, если что-то испортилось, например, кулич или яйца, их следует сжечь в печке, чтобы не выбрасывать на помойку, пояснил священник в интервью для издания «АиФ-Новосибирск».

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперты поделились, как правильно сварить яйца без трещин.