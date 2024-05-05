Жители Новосибирска показали праздничные пасхальные столы. Фото

5 мая православные христиане отметили Светлое Христово Воскресение, важный праздник, посвященный воскрешению Иисуса Христа.
В этот день верующие отмечают торжество жизни над смертью. Это событие играет ключевую роль в библейской истории.
Для многих россиян Пасха является особенным семейным праздником. Подготовка к нему начинается заранее, с особым теплом и заботой. Семьи собираются вместе, чтобы печь куличи, готовить творожные пасхи и украшать яйца.
«МК в Новосибирске» сделал подборку фотографий пасхальных угощений, которые украсили столы жителей города.
Ранее Сиб.фм сообщал, что православные новосибирцы встретили Пасху.