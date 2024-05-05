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общество

Жители Новосибирска показали праздничные пасхальные столы. Фото

Фото: МК в Новосибирске

5 мая православные христиане отметили Светлое Христово Воскресение, важный праздник, посвященный воскрешению Иисуса Христа.

В этот день верующие отмечают торжество жизни над смертью. Это событие играет ключевую роль в библейской истории.

Для многих россиян Пасха является особенным семейным праздником. Подготовка к нему начинается заранее, с особым теплом и заботой. Семьи собираются вместе, чтобы печь куличи, готовить творожные пасхи и украшать яйца.

«МК в Новосибирске» сделал подборку фотографий пасхальных угощений, которые украсили столы жителей города.

Фото Жители Новосибирска показали праздничные пасхальные столы. Фото 2

Фото Жители Новосибирска показали праздничные пасхальные столы. Фото 3

Фото Жители Новосибирска показали праздничные пасхальные столы. Фото 4

Фото Жители Новосибирска показали праздничные пасхальные столы. Фото 5

Ранее Сиб.фм сообщал, что православные новосибирцы встретили Пасху.

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Игорь Кириченко
Журналист

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