Жители Новосибирска показали праздничные пасхальные столы. Фото

5 мая православные христиане отметили Светлое Христово Воскресение, важный праздник, посвященный воскрешению Иисуса Христа.

В этот день верующие отмечают торжество жизни над смертью. Это событие играет ключевую роль в библейской истории.

Для многих россиян Пасха является особенным семейным праздником. Подготовка к нему начинается заранее, с особым теплом и заботой. Семьи собираются вместе, чтобы печь куличи, готовить творожные пасхи и украшать яйца.

«МК в Новосибирске» сделал подборку фотографий пасхальных угощений, которые украсили столы жителей города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что православные новосибирцы встретили Пасху.