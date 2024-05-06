79-летие Победы в ВОВ масштабно отпразднуют в Новосибирской области

В Новосибирской области активно проходит подготовка к 9 мая.

Во время оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы празднования Дня Победы в регионе.

Он отметил, что с главной темой мероприятий на 9 мая будут проведены более 1 500 акций в городе. Одна из них началась еще в апреле, когда волонтеры раздавали Георгиевские ленточки. По словам губернатора, сейчас планируется раздать более 20 000 ленточек.

Также проходит акция «Письмо Победы», благодаря которой каждый житель может написать письмо ветеранам ВОВ и выразить благодарность. А 8 мая пройдет церемония возложения цветов к памятнику «Раненый воин».

В том числе, 8 мая в 22:00 по всей Новосибирской области пройдет акция «Свеча Памяти».

И уже 9 мая, в День Победы, празднование начнется с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А.И. Покрышкина, а в 12:30 на Монументе Славы начнется возложение венков и цветов к Вечному огню.

Напомним, что в Новосибирске запустят салют на набережной на День Победы.