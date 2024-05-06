Боец ММА Земфира Алиева из Новосибирска поборется за 10 млн рублей в реалити-шоу «Титаны»

Телеканал ТНТ начал съемки спортивного проекта под названием «Титаны», где 99 самых сильных людей России соревнуются за приз в 10 миллионов рублей и звание лучшего.

Этот проект представляет собой уникальную битву между сильнейшими атлетами России и искусственным интеллектом, который задает им жестокие испытания. Главный приз составляет 10 миллионов рублей.

В шоу примет участие 30-летняя девушка из Новосибирска — Земфира Алиева. Спортсменка начала свою карьеру с бокса, затем перешла в ММА, где стала призером чемпионата мира и чемпионкой России по смешанным единоборствам.

Папа Земфиры запрещал в детстве ей ходить на тренировки. Для своей заветной мечты, ей пришлось говорить ему, что она ходит на занятия по английскому.





«Папа Земфиры удивлялся, почему она так много занимается, но до сих пор не разговаривает на английском языке. Когда девушку вызвали на региональный этап, то ей пришлось признаться отцу», — рассказали корреспонденту Сиб.фм представители телеканала.

Участники проекта проходят серию сложных испытаний, созданных искусственным интеллектом, чтобы проверить их физические возможности. В специальном пространстве проекта «Титаны» самые сильные люди России соревнуются за звание победителя и крупный денежный приз. Испытания включают различные виды нагрузок, проверяя скорость, выносливость, силу, баланс, а также требуют командной работы и индивидуальных усилий.

Проект реализуют Мария Никольская и Людмила Буевич, опытные продюсеры, а также Владислав Северцев и Нина Савельева. Генеральными продюсерами выступают Тина Канделаки, Аркадий Водахов и Борис Ханчалян.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ, отмечает: «Шоу «Титаны» станет новым словом в российском телевидении, объединяя лучших атлетов страны в уникальном проекте. Это амбициозный проект, который позволит зрителям увидеть возможности человеческого тела на пределе».

«Проект «Титаны» – это абсолютно точно уникальный эксперимент. 99 именитых спортсменов, представляющих разные виды спорта, соревнуются между собой – такого ещё не было. В шоу представлен весь ассортимент испытаний: есть и командные, и парные, и индивидуальные. Программа испытаний составлена сбалансированная – на все группы мышц, на все навыки, интересные для спортсменов разных типов. Я уверена, что шоу будет интересно всем, кто любит экстремальные соревнования, метаморфозы человеческих отношений, и, конечно, всем фанатам спорта», — добавила Мария Никольская.