«Её бросил парень»: в Новосибирске погибла студентка НГМУ из Монголии

В Новосибирске в Пасхальное воскресенье, 5 мая, под окнами общежития НГМУ обнаружили студентку из Монголии. Как рассказывают знакомые, девушку бросил русский парень.

Вечером 5 мая, когда многие отмечали Пасху, по адресу Залесского, 10/1 очевидцы услышали крик. Многие студенты подошли к окнам и увидели, что на асфальте лежит тело девушки. Так как, практически в 300 метрах находится Горбольница, бригада скорой помощи приехала очень быстро. Однако студентка получила сильные повреждения и скончалась на месте.

Русско-монгольская дружба

О погибшей жители общежития НГМУ отзываются хорошо: говорят, что девушка была открытая и общительная. Приехала учиться из Монголии. Имя у студентки было сложное.

«Одни её звали Намуун, другие – Намулай. Она училась на 4 курсе, на факультете клинической психологии, — рассказала одна из проживающих в общежитии студенток Екатерина. – Однако до разделения обучалась и на факультете лечебного дела».

Пару лет девушка дружила с русским парнем, который также обучался в НГМУ. Парочку часто видели гуляющими во дворе студенческого городка.

«Они прекрасно смотрелись, она, прогуливаясь с ним, часто улыбалась. Он был постарше и во всём ей помогал,

- рассказывает ещё одна жительница общежития Юлия. – Говорят, отношения у них были серьёзными. После окончания вуза они даже планировали пожениться».

Однако в этом году Намуун часто грустила одна на лавочке. Как рассказывают другие студенты, уже незадолго до трагедии они узнали, что русский парень бросил студентку из Монголии.

«Её недавно парень бросил. Мы раньше об этом не знали даже. Он вообще, оказывается, уже выпустился, поэтому их общение и прекратилось,

- продолжает студентка Екатерина. – Все видели, как она вчера вечером подошла к окну на лестничной площадке».

Сейчас по данному факту проводят проверку следователи. Это формальная процедура, после которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Хоронить погибшую Намуун собираются на родине в Монголии. Жители общежития говорят, что её парень в понедельник, 6 мая, ещё не знал о случившемся.

Тем временем, с места происшествия дождь смыл даже кровь. Сейчас студенты НГМУ переживают, что не заметили печаль и грусть в глазах соседки по комнате.

Многие из будущих медиков также отмечают, что в НГМУ психологически тяжело учиться, особенно если нет поддержки близких.

Напомним, в медицинском университете много граждан из Африки, Средней Азии и многих других стран. В прошлом, 2023 году, кстати, Сиб.фм рассказывал, как студенты НГМУ с размахом отмечают окончание вуза.