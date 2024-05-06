«Европа Плюс Новосибирск» разыграла более двадцати пицц

Весь апрель в эфире проходила акция «Голодные игры». Каждый победитель забирал большую пиццу.

Для того, чтобы выиграть вкусный приз, участникам нужно было дозвониться в эфир и справиться с заданием диджея — за 30 секунд назвать не менее пяти ингредиентов различных блюд. По итогам проекта 21 слушатель получил подарок от «Европы Плюс Новосибирск» и сети пиццерий «Додо Пицца».

Каждый день по будням с 8:00 до 11:00 «Европа Плюс Новосибирск» дарит классные призы в программе «Бодрое Утро». Телефон прямого эфира — (383) 362-07-72.

Подробности этой и других акций — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и странице ВКонтакте.

Возрастные ограничения 12+

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