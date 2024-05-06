Искусственный интеллект из Новосибирска написал «Тотальный диктант» лучше ожиданий

Искусственный интеллект, разработанный в Новосибирске, написал «Тотальный диктант» лучше ожиданий.

20 апреля в Новосибирске прошел «Тотальный диктант». Открытая система искусственного интеллекта «Писец», которая была разработана специалистами из НГУ, также попробовала написать диктант.

Так, по результатам акции стало известно, что ИИ из 276 слов пропустил шесть, семь он распознал неверно: «клеенчатых» — «кальиончатых».

Помимо этого, искусственный интеллект допускал ошибки и в грамматике: вместо «читай — не хочу» он написал «считай, не хотите». Также были ошибки и при написании окончаний.

Тем не менее ученые сообщили, что результаты оказались выше прогнозируемых.

Таким образом, искусственный получил оценку между «тройкой» и «четверкой».

Напомним, что заммэра Новосибирска Захаров уволился по собственному желанию.