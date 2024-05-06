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проиcшествия

«Мерседес» сбил 4-летнюю девочку на самокате в Новосибирске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска

В Новосибирске сбили маленькую девочку на самокате.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска, 6 мая утром во дворе дома автомобиль сбил 4-летнего ребенка.

Около 8:30 водитель 1980 года на «Мерседес» двигался во дворе дома № 11 по улице Шевченко. Он наехал на маленькую девочку, которая выехала на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Ордынском районе Новосибирской области изнасиловали 8-летнюю девочку.

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Нина Раневская
Журналист

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