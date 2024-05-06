Нападающий Пьянов возвращается в новосибирскую «Сибирь»

В понедельник, 6 мая, пресс-служба ХК «Сибирь» объявила о возвращении нападающего Валентина Пьянова в команду.

32-летний форвард провёл прошлый сезон в составе омского «Авангарда», где сыграл 74 матча, включая 12 в плей-офф, и набрал 29 очков (12 голов и 17 результативных передач).

Ранее Пьянов выступал за «Сибирь» в сезонах 21/22 и 22/23, проведя в общей сложности 122 матча и набрав 65 очков (22+43).

В пресс-службе подчеркнули, что в КХЛ у хоккеиста на счету 511 игр, 83 заброшенные шайбы и 127 результативных передач.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Ильей Морозовым.