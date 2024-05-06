Новосибирец Дава довел до слез Ольгу Бузову

Блогер из Новосибирска Дава довел до слез певицу Бузову.

На телеканале ТНТ вышел новый эпизод шоу «Сокровища императора», где участники соревнуются за 14 миллионов рублей.

В новой серии Ольга Бузова, ведущая, подошла к своему бывшему молодому человеку, новосибирцу Даве, который является участником шоу, и попросила показать запястье.

Оказалось, что бывшие возлюбленные, находясь в отношениях, сделали парную татуировку — знак бесконечности. Ольга решила проверить, на месте ли она у Давида после расставания.

После этого Бузова продемонстрировала свое запястье, на котором тоже до сих пор присутствует знак бесконечности.

Вследствие этого певица расплакалась, сказав, что ей очень тяжело видеть блогера на шоу рядом с собой.

«Мы с тобой не виделись два года. У нас даже так не состоялся разговор об этом», — сообщила Бузова.

Напомним, что новосибирскую модель Букрееву выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь.