Первые оперные гастроли Михайловского театра в НОВАТе!

В честь дня рождения НОВАТа впервые в его истории пройдут гастроли оперной труппы Михайловского театра на Большой сцене!

14 мая оперная труппа и симфонический оркестр Михайловского театра под управлением Александра Соловьева представят новосибирским зрителям редкую оперу Петра Ильича Чайковского «Опричник», а в роли Ивана Грозного на сцену выйдет художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кexмaн. Также в спектакле примут участие приглашенные солисты Большого театра Алексей Тихомиров и Вадим Волков.

14 МАЯ, 19:00

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Несмотря на исторический сюжет, опера «Опричник» — о любви. Молодой боярин Андрей Морозов хочет восстановить честь семьи и вернуть любимую. Сделав трудный выбор, он вступает в ряды опричников — личную гвардию царя. Чем обернутся его надежды на счастье, вы узнаете на спектакле!

А после гастролей Михайловского театра спектакль «Опричник» войдет в репертуар НОВАТа: первые премьерные показы состоятся

19 июня и 15 сентября. Спешите приобрести билеты, чтобы увидеть любимых солистов в новых амплуа!

Билеты уже в продаже на официальном сайте novat.ru

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