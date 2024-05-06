Под Новосибирском избили насильника 8-летней девочки

В Ордынском районе Новосибирской области 15-летний подросток надругался над 8-летней девочкой.

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовали видео с моментом происшествия. На кадрах видно, что девочка идет сначала одна. Далее на пути ей встречает молодой человек. Он заводит ее за угол и, поставив на колени, совершает насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. При этом ребенок плачет и кричит, а также пытается вырваться.

Из-за криков девочки насильник, предположительно, испугался и убежал.

В данный момент известно, что подросток был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

До задержания несколько подростков нашли подозреваемого и избили, при этом записав все на видео.

На кадрах, которые были опубликованы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», слышно, как один из парней произносит имя другой девочки и спрашивает у подозреваемого: «А если бы это была она?» На что тот отвечает, что никогда бы не тронул эту девочку.

В избиении участвовали как минимум 4 человека.

В ходе потасовки парень выкрикнул, что ему «не понравилось». Он также пообещал извиниться перед пострадавшей и не писать заявление на тех, кто его избивал.

«Ты ей травму на всю жизнь оставил, ***. Она потом будет вспоминать, ***. Не дай бог я узнаю, что она жизнь самоубийством покончила, ***, ты *** вместе с ней отправишься, ***», — сказал один из парней.

Как рассказала местная жительница корреспонденту Сиб.фм, у подозреваемого парня могут быть отклонения в развитии. Он воспитывался одной матерью и был необщительным.

Также, по данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», отец пострадавшей отказался писать заявление в полицию, «так как он, как мы поняли, любитель выпить».