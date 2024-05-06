Прокуратура нашла более 400 нарушений в сфере благоустройства в Новосибирске

Прокуратура выявила более 400 нарушений в сфере благоустройства Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство провело проверки исполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере благоустройства и дорожной деятельности.

В результате проверок выявили свыше 400 нарушений законодательства. Помимо этого, было объявлено 160 предостережений, внесено 270 представлений, а также возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, 2 иска направили в суд.

В ходе проверок прокурорами были выявлены нарушения при содержании улично-дорожной сети, остановок и придомовых территорий. Они включают повреждения асфальтобетонного покрытия, непринятие мер по очистке от снега, грязи и мусора.

Установлено, что перевозчики не проводят санитарную уборку своих транспортных средств.

В двух районах прокуроры возбудили административные дела в отношении должностных лиц местных органов власти за отсутствие контроля за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований в сфере благоустройства.

В пяти районах города прокуроры обнаружили нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Главам администраций внесли представления, в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Кроме того, прокуроры потребовали от органов местного самоуправления очистить от грязи и пыли свыше 200 дорог, отремонтировать более 180 дорог, нанести разметку на 59 дорогах, привести в нормативное состояние свыше 60 пешеходных переходов», — сообщает пресс-служба.

После принятых мер ответственные лица приняли меры для устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Их устранение находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом и ребёнком в Новосибирске.