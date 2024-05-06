Прокуратура Новосибирска проконтролирует проверку ДТП с ребенком на самокате

Прокуратура Новосибирска проконтролирует проверку по факту ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок на самокате.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Октябрьского района города взяло на контроль расследование ДТП, при котором пострадала четырехлетняя девочка.

Напомним, что около 8:30 6 мая водитель-женщина 1980 года рождения на «Мерседес» двигалась во дворе дома № 11 по улице Шевченко. Она наехала на маленькую девочку, которая выехала на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки аварии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске провели рейд по выявлению пьяных родителей.