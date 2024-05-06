Расширены возможности подключения к программе долгосрочных сбережений

Теперь россияне смогут оформить договор по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в любом офисе ВТБ по всей стране и получить финансовую поддержку от государства. Заключить договор можно также на сайте пенсионного фонда банка или перейти к оформлению через интернет-банк.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это финансовый сберегательный инструмент, который предполагает прямое участие государства в накоплениях средств. Клиент сможет как самостоятельно копить за счет собственных добровольных взносов, так и перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления.

Государство будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тыс. рублей в течение трех лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год можно ежегодно получать налоговый вычет в размере от 52 до 60тыс. рублей.

«Программа долгосрочных сбережений позволяет ее участникам увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Например, для клиентов с доходами до 80 тысяч рублей в месяц каждый вложенный рубль будет дополняться еще одним», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ранее об участии в программе заявили НПФ Сбербанка, НПФ «Будущее, НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и ряд других негосударственных пенсионных фондов.