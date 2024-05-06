«Ростелеком» проводит розыгрыш сертификатов Wink

«Ростелеком» в преддверии Дня Победы предлагает посмотреть российские фильмы, посвященные героям Великой Отечественной войны в онлайн-кинотеатре Wink и проводит розыгрыш подписок на видеосервис.

Акция проходит в телеграм-канале «Новости Новосибирска | Онлайн медиа» с 6 по 10 мая. Для того, чтобы присоединиться к ней, нужно быть подписчиком канала, нажать кнопку «участвовать» под постом и переслать его двоим друзьям. Пять победителей, которых определит бот, получат три месяца бесплатной подписки на видеосервис Wink (тариф «Трансформер»).

«Популярность Wink в Сибири постоянно растет – количество подключений за прошедший год увеличилось на 15%, а число пользователей превысило один миллион. В сервисе много контента для самой широкой аудитории, в том числе – большая подборка российских исторических фильмов», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин

«Видеосервис является базовым для пакетных предложений «Ростелекома», среди которых тариф “Семейный”. Мы видим востребованность домашнего интернета, интерактивного телевидения и мобильной связи, и для удобства пользователей разработали конвергентные решения, такие, как тариф “Семейный”: с ним можно оплатить целый комплекс услуг для нескольких пользователей одним счетом с экономией до 60%», – рассказал директор по работе с массовым сегментом региона Восток ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций).

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