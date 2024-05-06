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общество

Стало известно время проведения акции «Свеча памяти-2024» в Новосибирске

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Акция «Свеча памяти-2024» в Новосибирске пройдет 8 мая.

8 мая в 22:00 одновременно всей на территории Новосибирской области пройдет акция «Свеча памяти».

В Новосибирске ключевой площадкой станет Монумент Славы.

«Планируемое количество участников только на Монументе Славы – более 3000 человек», – рассказал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая, в День Победы. Так, на площади Ленина в 10 утра состоится военный парад войск Сибирского гарнизона.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы празднования Дня Победы в регионе. Он отметил, что с главной темой мероприятий на 9 мая будут проведены более 1 500 акций в городе.

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Нина Раневская
Журналист

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