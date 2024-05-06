Старт продаж: В Кировском районе появился новый проект комфорт-класса.

Недавно компания VIRA объявила о старте продаж нового премиального комплекса в европейском стиле, а спустя пару недель открыла продажи.

«Главная идея проекта – это не ностальгия по былому, а новое прочтение прошлого теми, кто устремлен в будущее. Это не просто жилой квартал — это место, где люди, движимые одними целями и идеями, обретают дом и образуют комьюнити» – поделился Лев Нагорняк, директор по продажам VIRA.

«Сподвижники» – жилой комплекс из пяти домов переменной этажности от 10 до 20 этажей в едином европейском архитектурном стиле, который образует закрытый периметр мини-квартала, отличающийся интересными визуальными решениями с индивидуальной подсветкой и претендующий на звание звезды ночного Новосибирска. К первой очереди строительства относятся три дома, объединенные общим цоколем-стилобатом, где разместится будущий остров комфорта – супермаркеты и магазинчики у дома, рестораны и кофейни, детские клубы, салоны красоты, отделения банков, служб доставки и многое другое.

Территория жилого комплекса благоустроена и закрыта, здесь не будет автомобилей и ступеней – все входы в подъезды находятся на одном уровне с землей, чтобы было удобно для людей с ограниченными возможностями, детей, пенсионеров и мам с колясками. Со стороны улицы дома будет окружать удобный наземный паркинг на 229 мест, а на третьем этапе появится и подземный паркинг комплекса.

Доступ на территорию будет осуществляться через фэйс-айди или по смарт-картам, вся территория, включая двор, подъезд, паркинг, лифты и лестничные клетки, оснащена многочисленными камерами наблюдения, данные с которых будут поступать на постоянный пост охраны. Через специальное мобильное приложение (6+) жители смогут просматривать записи с камер, своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги, осуществлять контроль допуска в подъезд и многое другое.

В первой очереди 409 квартир площадью от 25 до 80 м2 – от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир для больших семей. Помимо классических, есть и популярные в последние годы европланировки – с просторной гостиной, которая совмещена с кухней. В каждой квартире есть функциональные ниши, остекленные лоджии и окна высотой более двух метров, а площадь ванных комнат в среднем составляет 5 м2.

В уникальных квартирах с террасами окна больше четырех метров при высоте потолков около пяти. Таких квартир в первой очереди всего 9, все они находятся на первых этажах и имеют собственные огороженные террасы площадью до 20 м2, выходящие в благоустроенный внутренний двор.

Проект реализует VIRA – один из лидеров строительной отрасли Сибири, входящий в ТОП застройщиков Новосибирской области по объему ввода жилья и обладающий наивысшим рейтингом надежности «5», по данным Единого ресурса застройщиков.

VIRA предлагает специальные условия приобретения квартир в рамках программ ипотечного кредитования от банков-партнеров, а также обмен.

«Сподвижники» – инновационный для Новосибирска комплекс комфорт-класса, привлекающий не только высоким уровнем проработки и функционального наполнения, но и способный удивить каждого жителя Новосибирска своей доступностью, особенно на старте продаж.

Покупателям предлагаются квартиры в новостройке по цене от 3,2 млн до 15,3 млн рублей. Клиенты могут воспользоваться всем спектром возможностей для приобретения квартир — включая трейд-ин, программы рассрочки и разнообразные ипотечные продукты.

C понедельника по пятницу офис продаж принимает клиентов с 09:00 до 18:00 по адресу: Новосибирск, ул. Фрунзе, 63, телефон: +7 (383) 271-22-22, сайт: https://xn--80aaeb2ac7cd.xn--p1ai/

Сайт: https://виравира.рф/

Телефон: +7 383 271 22 22

e—mail: info@viragk.ru

Адрес: Г. Новосибирск ул. Фрунзе, д. 63

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