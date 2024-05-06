В Новосибирске началась проверка избиения в школе

На детей напал третьеклассник.
В Новосибирске прокуратура Заельцовского района начала проверку по факту избиения школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники заинтересовались конфликтом, произошедшим в одном из образовательных учреждений. По данным СМИ, на детей напал учащийся третьего класса.
При обнаружении достаточных оснований, специалисты прокуратуры примут меры реагирования на данное происшествие.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у маршрутки прямо во время езды отвалилось колесо и отлетело в автомобиль.