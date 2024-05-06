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общество

В Новосибирске началась проверка избиения в школе

Фото: «АиФ-Новосибирск»

На детей напал третьеклассник.

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района начала проверку по факту избиения школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники заинтересовались конфликтом, произошедшим в одном из образовательных учреждений. По данным СМИ, на детей напал учащийся третьего класса.

При обнаружении достаточных оснований, специалисты прокуратуры примут меры реагирования на данное происшествие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у маршрутки прямо во время езды отвалилось колесо и отлетело в автомобиль.

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Игорь Кириченко
Журналист

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