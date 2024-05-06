В Новосибирске продают дом с черным камином за 77 миллионов рублей

В Новосибирске в Академгородке продают тaунхаус.

На сайте с объявлениями выставили на продажу трехэтажный дом в Новосибирске, который расположен возле Ботанического сада СО РАН в Академгородке. За него просят 77 миллионов рублей.

Площадь дома — 220 квадратных метров. Автор указывает, что дизайн был выполнен специалистами агентства «Бюро №11».

В интерьере использовались преимущественно белые, черные, серые и древесные оттенки.

На территории есть камеры наблюдения, а также датчики дыма и воды. В доме на каждом из трех этажей есть санузел. Присутствует и большая гардеробная.

Напомним, что архитектор Новосибирска Ложкин рассказал о строительстве домов высотой более 150 метров.