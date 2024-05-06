В Новосибирске провели парад для 99-летнего ветерана

Парад Победы для младшего сержанта Анатолия Зонова прошёл у его дома в Калининском районе.

Для ветерана звучали поздравления, играл оркестр. Об этом сообщает издание Om1.ru.

Во двор на улице Объединения вышел Анатолий Зонов в пиджаке, увешанном медалями. Ему было адресовано множество самых тёплых поздравлений с Днём Победы.

Анатолий Зонов родился 8 октября 1924 года в Колывановском районе и был призван на фронт в возрасте 17 лет. Он воевал на восточном направлении.

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