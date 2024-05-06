В Новосибирске провели рейд по выявлению пьяных родителей

В минувшие выходные в Новосибирске прошли рейды на выявление пьяных за рулем транспортных средств.

Сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 25 водителей. Десять из них отказались пройти медосвидетельствование, а четверо уже раньше ловили пьяных за рулем.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет. За повторное нарушение водителям грозит уголовная ответственность, которая предусматривает штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет, с лишением прав на управление автомобилем до 3-х лет, сообщили в ГИБДД региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неизвестный мужчина хотел зарезать охранника храма.